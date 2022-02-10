Песков передал Жириновскому президентские пожелания скорее выздороветь

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский лежит в больнице с COVID-19 и желает ему скорейшего выздоровления, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения от Министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил он.

Минздрав 9 февраля сообщил, что Жириновского 2 февраля положили в ЦКБ с заражением "омикроном". Его состояние в ведомстве оценили как стабильное.

О госпитализации политика в ЦКБ говорил и источник "Интерфакса". На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: "Да, поражение легких серьезное".