Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Песков передал Жириновскому президентские пожелания скорее выздороветь

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин знает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский лежит в больнице с COVID-19 и желает ему скорейшего выздоровления, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения от Министерства здравоохранения о том, что он находится на лечении. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", - добавил он.

Минздрав 9 февраля сообщил, что Жириновского 2 февраля положили в ЦКБ с заражением "омикроном". Его состояние в ведомстве оценили как стабильное.

О госпитализации политика в ЦКБ говорил и источник "Интерфакса". На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: "Да, поражение легких серьезное".

Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин ЛДПР Владимир Жириновский коронавирус

Новости по теме

Новости

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке аккаунтов на YouTube

Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Шестнадцатилетний фигурант "дела Minecraft" получил пять лет колонии

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

В России в больницы попали еще 19 446 пациентов с коронавирусом

ФСБ нашла зарубежного куратора у подростка, "минировавшего" уральские школы

Приставы намерены взыскать с Telegram 9 млн рублей новых штрафов

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S22 и планшетов Tab S8

Что произошло за день: среда, 9 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });