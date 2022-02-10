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Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии

Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение Украины с главой МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал разговором немого с глухим обсуждение с британской коллегой Лиз Трасс украинской проблематики.

"Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с Трасс в четверг.

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Он добавил, что, по ощущениям, британские коллеги "либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют".

Со своей стороны, Трасс заявила, что "у России еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования".

"Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны, направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине", - сказала британский министр.

Сергей Лавров Великобритания Украина Лиз Трасс

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