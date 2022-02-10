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Глава МИД Британии сочла, что уважение РФ к Украине поможет в переговорах по безопасности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - При уважении принципа территориальной целостности и суверенитета Украины на переговорах с Россией по укреплению безопасности будет достигнут прогресс, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Открывая в четверг переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, она заявила о "принципах суверенитета и территориальной целостности Украины, под которыми Россия добровольно подписалась в 1994 году в рамках Будапештского меморандума". "Если эти принципы соблюдаются, я думаю, что на сегодняшних переговорах мы можем достичь прогресса для укрепления безопасности для всех", - подчеркнула она.

В миреЗадачей главы МИД Британии на переговорах в РФ будет деэскалация на границе УкраиныЧитать подробнее

По словам Трасс, "реальность состоит в том, что мы не можем игнорировать наращивание более чем 100-тысячных войск на украинской границе, попытки подорвать украинский суверенитет и территориальную целостность".

"Война на Украине стала бы бедствием и для российского, и для украинского народа, а также для европейской безопасности", - подчеркнула глава британского МИД.

Она напомнила, что НАТО обещала "серьезные последствия" в случае развития такой ситуации, и призвала использовать дипломатические усилия, чтобы этого избежать.

Великобритания Лиз Трасс Россия Украина

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