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Трасс призвала РФ действиями подтвердить, что она не планирует напасть на Украину

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Британская сторона рассчитывает, что заявления России об отсутствии планов напасть на Украину будут подкреплены конкретными действиями, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

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"Господин министр Лавров сегодня сказал мне, что у России нет планов по вторжению на Украину", - сказала Трасс по итогам переговоров в Москве в четверг.

Она подчеркнула, что британская сторона хотела бы, чтобы "эти слова были подкреплены реальными действиями".

"Мы хотели бы, чтобы военное оборудование, а также военные, развернутые на границе с Украиной, переместили куда-то еще, потому что в настоящий момент конфигурация сил создает реальную угрозу", - заявила Трасс.

Лиз Трасс Великобритания Россия Украина

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