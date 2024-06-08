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Завершено расследование дела об убийстве певца Талькова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Петербургские следователи завершили расследование убийства певца Игоря Талькова, совершенного в 1991 году, сообщает в субботу пресс-служба СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в октябре 1991 года во время возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов - Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова смертельно ранил Талькова.

В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за убийство по неосторожности. Но после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

"Проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия", - отмечают в СКР.

Также выполнены генетические исследования, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Игорь Тальков СКР Валерий Шляфман
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