В Петербурге в делах о хищениях при уборке снега стало семь фигурантов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге по делам о хищениях при уборке снега с крыш и улиц проходят семь подозреваемых, шестеро из них задержаны, седьмой отпущен под обязательство о явке, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Он не уточнил, в каких районах произошли задержания и какие должности занимают подозреваемые.

"В Василеостровском районе задержаны пятеро: все из числа генеральных учредителей фирм-подрядчиков, с которыми у ГУДП "Центр" были заключены договоры на уборку и обслуживание территорий. В Адмиралтейском районе задержан один из руководителей жилкомсервиса", - сказал другой источник агентства.

Комментарием к этой информации из официальных источников агентство пока не располагает.

8 февраля стало известно, что в Петербурге в коммунальных компаниях идут обыски и возбуждено 19 уголовных дел о хищениях денег этой зимой. Обыски координировала городская прокуратура. Вечером того же дня пресс-служба Смольного сообщила, что проверки коммунальщиков проходят по поручению губернатора Александра Беглова, и подтвердила возбуждение уголовных дел о хищениях.

В последние годы петербуржцы регулярно жалуются на плохую уборку снега с улиц и из дворов, а также на несвоевременную очиску крыш от снега и сосулек. Эта зима не стала исключением. Коммунальщиков с начала зимы штрафовали, и к 31 января общая сумма штрафов превысила 60 млн рублей.