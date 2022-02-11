Два члена экипажа разбившегося на Камчатке Ан-2 погибли

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - По предварительной информации, при крушении Ан-2 на Камчатке погибли два члена экипажа, сообщил в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"По предварительной информации, при крушении погибли два члена экипажа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал Солодов в телеграме.

При этом информированный источник сообщил "Интерфаксу", что после крушения самолет сгорел.

"Самолет сгорел полностью. По предварительным данным, обнаружены останки пилота. Судьба второго человека неизвестна", - отметил источник.

В свою очередь, ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что погиб один из двух членов экипажа Ан-2.

"Местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", - говорится в сообщении спасателей.

В пятницу днем частный самолет Ан-2, выполнявший технический рейс, потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район).