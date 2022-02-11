Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:06Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 259 525+2 481 012

Следственный комитет возбудил дело о крушении Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 на Камчатке, сообщает в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В пятницу днем частный самолет Ан-2, перевозивший груз, потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район). По предварительным данным, погибли оба члена экипажа, находившиеся на борту. Тело одного из них найдено.

Камчатка Ан-2 Следственный комитет

Новости по теме

Новости

Два члена экипажа разбившегося на Камчатке Ан-2 погибли

Очевидцы сообщили о падении самолета Ан-2 на Камчатке

МИД РФ опроверг заявление Борреля о получении им писем по вопросам безопасности от Лаврова

Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Правительство внесло в Думу законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Что произошло за день: четверг, 10 февраля

Более 1 млн руб. похищено из бюджета при уборке от снега Васильевского острова

Минфин РФ хочет увязать льготы для резидентов САР с отчислениями на лечение тяжелобольных детей

Минфин РФ хочет увязать льготы для резидентов САР с отчислениями на лечение тяжелобольных детей

Следователь заявил о множестве случайностей в деле об убийстве Талькова

СК Петербурга направил в Израиль запрос о выдаче обвиняемого в убийстве Талькова

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2021-2022 годах
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });