Следственный комитет возбудил дело о крушении Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 на Камчатке, сообщает в пятницу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ", - говорится в сообщении.

Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В пятницу днем частный самолет Ан-2, перевозивший груз, потерпел крушение при взлете с необорудованной полосы в районе поселка Северные Коряки (Елизовский район). По предварительным данным, погибли оба члена экипажа, находившиеся на борту. Тело одного из них найдено.