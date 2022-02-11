Очевидцы сообщили о падении самолета Ан-2 на Камчатке

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал в Елизовском районе Камчатки, по предварительным данным, на его борту два человека, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"В пятницу днем в МЧС поступила информация от очевидцев, которые наблюдали в районе села Коряки Елизовского района падение легкомоторного самолета Ан-2. К месту происшествия следуют спасатели", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что самолет летел с грузом в село Тымлат на север Камчатки. Обстановка уточняется.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил "Интерфаксу", что самолет взлетал с необорудованной взлетно-посадочной полосы в районе поселка Северные Коряки.

"Частный самолет выполнял технический рейс, взлетал с необорудованной взлетно-посадочной полосы в районе поселка северные Коряки", - сказал глава региона.

В настоящее время организованы поиски членов экипажа и воздушного судна.