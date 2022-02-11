Медведев выразил надежду, что новая комиссия Совбеза поможет контролировать миграцию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Подписанный в четверг указ президента о создании межведомственной комиссии Совбеза России по вопросам миграции даст дополнительные инструменты по регулированию госполитики в этой сфере, ее состав будет определен в ближайшее время, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Вчера подписан указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Мы с вами продолжим эту же работу, но уже в рамках специальной комиссии, которая будет определена в ближайшее время", - сказал он на совещании по вопросу "О дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе".

Указ о создании межведомственной комиссии опубликован на портале правовой информации. Главой новой комиссии назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Медведев выразил надежду, что создание комиссии даст дополнительные управленческие инструменты для более эффективного достижения поставленных президентом в этой сфере целей.

Медведев отметил, что тема миграции вызывает в российском обществе резонанс. По его словам, приток иммигрантов в страну растет, и в 2021 году он увеличился на треть по сравнению с 2020 годом.

"По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек", - сказал он.

Медосвидетельствование мигрантов

Процедуры медицинских освидетельствований мигрантов, приезжающих на работу в Россию, должны быть комфортными и разумными, но обязательными для всех, заявил замглавы Совбеза РФ.

"В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу страну на достаточно длительный срок, важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - сказал Медведев на совещании по дополнительным мерам интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

Для предотвращения таких ситуаций, напомнил он, был принят федеральный закон, который устанавливает правила обязательных медицинских освидетельствований мигрантов.

"Кроме того, подход к разным категориям, безусловно, должен быть гибким и дифференцированным. Что мне вам объяснять, одно дело – высококвалифицированные специалисты, другое дело – люди, у которых нет квалификации. Здесь тоже есть, о чем подумать", - сказал он.

"Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но безусловно, общеобязательными, то есть они должны распространяться на всех, даже если это будут какие-то иные процедуры применительно к отдельным категориям", - отметил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ также предложил в этом вопросе учитывать опыт зарубежных стран.