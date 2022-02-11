Калужский прокурор предложил фиксировать на видео не говорящих по-русски мигрантов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокурор Калужской области Константин Жиляков предложил правительству региона оснастить видеорегистраторами региональный миграционный центр. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Поводом к внесению предложения стали предварительные результаты проверки информации об использовании иностранными гражданами сертификатов о знании русского языка при их отсутствии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, во время проверки, по предварительным данным, нашли как минимум одного мигранта, который не говорил по-русски, при этом сертификат о знании языка у него был.

Видеозапись станет доказательством отсутствия знания языка.

Как сообщалось, губернатор Калужской области Владислав Шапша в пятницу без предупреждения заехал в региональный миграционный центр и встретил приезжего, который вообще не понимал по-русски. При этом сертификат о знании языка у него был.

"Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки", - заявил Шапша на своем официальном телеграм-канале.

Региональная прокуратура начала проверку.