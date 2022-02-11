Антитела сохранились через полгода у большинства привитых "ЭпиВакКороной-Н"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора завершил I и II фазы клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона-Н", результаты показывают, что антитела к COVID-19 через шесть месяцев сохраняются у 81% добровольцев, получивших две дозы вакцины, и у 98% - после трехкратного введения препарата, нежелательных реакций не выявлено, сообщили "Интерфаксу" в центре.

"Исследование завершено. Отчет представлен в Минздрав России", - сообщили в центре, отвечая на вопрос о завершении I и II фазы клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона-Н".

В центре сообщили, что "через шесть месяцев после начала курса вакцинации доля добровольцев, у которых произошла выработка антител, в группе трехкратно вакцинированных добровольцев составляет 98%, в группе двукратно вакцинированных составляет 81%".

Там добавили, что "клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" с участием добровольцев в возрасте 18-60 лет свидетельствуют о том, что препарат обладает "высоким профилем безопасности".

"Исследования показали, что вакцина "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Вакцина "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона" не оказывают повреждающего действия на показатели гемостаза", - уточнили в научном центре.

Кроме того, в "Векторе" сообщили, что в настоящее время проводятся исследования по изучению введения бустерной дозы через шесть месяцев после прохождения полного курса вакцинации.

Разработанная в центре "Вектор" вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона - Н" является модернизированным вариантом уже применяющегося для массовой вакцинации препарата "ЭпиВакКорона". Вакцина была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года.

I и II фазы клинического исследования "ЭпиВакКорона-Н" начались в апреле прошлого года. В ходе первого этапа они показали, что вакцина безопасна, иммуногенна, как при двукратном (0-21 день), так и при трехкратном (0-21-60 дней) введении. На втором этапе клинического исследования проверялась безопасность и иммуногенность вакцины при введении третьей бустерной дозы через 6 месяцев после второй вакцинации. В исследовании принимают участие 300 добровольцев, рандомизировано 225 добровольцев.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленной инструкции к препарату, опубликованной в четверг в государственном реестре лекарственных средств, вакцина "ЭпиВакКорона-Н" может вводиться как двумя, так и тремя дозами. При трехкратном введении вакцины две дозы с промежутком в 14-21 день дополняются третьей спустя 2 месяца после второго укола, отмечается в документе.