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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Источник сообщил об увольнении гендиректора центра "Вектор" Максютова

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов уволен со своей должности, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Максютов уволен, это так", - сказал собеседник агентства. По его данным, Максютов был уволен "в связи с утратой доверия".

Официальным комментарием Роспотребнадзора и центра "Вектор" "Интерфакс" пока не располагает.

Максютов работал в центре "Вектор" с 2003 года. Он участвовал в разработке вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

Центр "Вектор" входит в Роспотребнадзор, является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих исследования в области естественных наук.

Вектор Ринат Максютов Роспотребнадзор
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