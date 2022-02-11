Зюганова положили в больницу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней помещен в больницу для профилактики, сообщил глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

Об этом Ющенко заявил в пятницу "Интерфаксу". Он отметил, что данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет оперативных медицинских вмешательств.

Ющенко пояснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, так как в силу своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания".

По его словам, вероятнее всего, уже через несколько дней лидер КПРФ будет выписан.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", в какой больнице находится политик, он отметил, что лечение Зюганов, как правило, проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве.