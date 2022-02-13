Зюганова продержат в больнице еще несколько дней

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье сообщил, что чувствует себя нормально, проходит курс профилактических мероприятий.

"Температуры нет, прохожу курс лечения. Пока еще на несколько дней, наверное, оставят", - сказал Зюганов "Интерфаксу" в воскресенье.

11 февраля глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил "Интерфаксу", что Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики.

Он отметил, что данное решение принято с учётом эпидемиологической ситуации.

"Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу", - сказал тогда Ющенко.