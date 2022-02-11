Депутат Затулин призвал не торопиться с признанием суверенитета ДНР и ЛНР

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Предложение руководства "Единой России" об обращении к президенту по поставкам оружия ДНР и ЛНР сейчас актуальнее, чем проект КПРФ о признании Россией суверенитета республик, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Признание ДНР и ЛНР - это провокация военных действий; поставка оружия - это предотвращение военных действий, и на мой взгляд его можно осуществлять без того, чтобы разрывать "минские договоренности" в создавшейся ситуации", - сказал Затулин "Интерфаксу" в пятницу.

Он напомнил, что инициатива об обращении Госдумы к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР принадлежит фракции КПРФ. Между тем, отметил он, "фракция "Единая Россия" внесла другое предложения, чтобы президент рассмотрел возможность поставок необходимых видов оборонительного вооружения, что позволит таким образом как бы отбить охоту и соблазны провоцировать, начинать военные действия".

Он также высказал свое личное мнение, что "в настоящее время признавать ДНР и ЛНР официально - означает выходить из "минских соглашений", то есть отказываться от дальнейших попыток их реализации, что является нашей основной линией на международной арене, что касается этого конфликта".

"Исходя из этого, я считаю, что наверное, обсуждение будет полезным, оно имеет под собой основания, но я буду выступать против того, чтобы мы брали на себя инициативу по признанию ДНР и ЛНР, по крайней мере до тех пор пока соблюдается "худой мир" в зоне конфликта", - сказал первый зампред комитета.

Вместе с тем, "если же, конечно, как это было в 2008-м году с Грузией, Украина попробует военной силой решить конфликт в свою пользу, - вот тогда наступит черёд для принятия такого решения", считает он.

Инициатива депутатов-коммунистов относительно признания ДНР и ЛНР

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

26 января секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что считает необходимым поставить отдельные виды вооружений ДНР и ЛНР на фоне поставок оружия на Украину странами НАТО и работы инструкторов альянса в этой стране.

В этот же день глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что партия инициировала обращение к руководству государства с просьбой начать поставки военной продукции самопровозглашенным республикам юга-востока Украины.