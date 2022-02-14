Источник сообщил, что в Думе готовят два проекта постановления о признании ДНР/ЛНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Совет Думы, как ожидается, вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первый проект постановления - это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ, и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции "Единая Россия", предусматривает направление сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость республик.

"Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник", - сказал источник.

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

11 февраля спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит вопрос об обращении к президенту о ДНР и ЛНР.

Ранее Зюганов призвал не затягивать с вопросом о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и сообщил, что Совет Думы 14 февраля будет рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ по этому поводу. "Пойдут на заседание Совета первый зампред ЦК КПРФ и первый вице-спикер Думы Иван Мельников, глава комитета Леонид Калашников, первый замглавы фракции Николай Коломейцев, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Мы будем настаивать на рассмотрении", - сказал Зюганов "Интерфаксу".