Около 1,5 тыс. российских военнослужащих проводят учения в горах Абхазии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Батальонные тактические группы военной базы Южного военного округа в Абхазии прибыли на горный полигон Цабал для участия в плановом учении с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Всего в учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц боевой техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной целью двустороннего батальонного тактического учения является проверка готовности мотострелковых подразделений ЮВО к выполнению боевых задач, совершенствование их боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением современного боевого опыта.

Ранее сообщалось, что батальонные тактические группы мотострелковых подразделений военной базы Южного военного круга в Абхазии совершают марши на полигоны Нагвалоу и Цабал для участия в тактическом учении с боевой стрельбой.