Российские военные провели учения с ударными вертолетами в Ростовской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Южный военный округ (ЮВО) провел в Ростовской области тренировки с многоцелевыми ударными вертолетами Ми-35, отрабатывалось уничтожение условных целей.

"Летчики 1-го и 2-го класса армейской авиации Южного военного округа провели летно-тактические занятия на вертолетах Ми-35 ЮВО в Ростовской области", - сообщила пресс-служба ЮВО.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24.

"Летчики совершенствовали навыки обнаружения, распознавания и поражения различных подвижных и неподвижных наземных объектов, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника. Распознавание целей и наведение на них управляемых ракет осуществлялось с помощью современной обзорно-прицельной системы с телевизионным и лазерным каналами. Цели, имитирующие огневые точки условного противника, военнослужащие ЮВО поразили электронными пусками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи вертолетов совершили одиночные и групповые полеты с отработкой действий по разведке и прикрытию военных объектов и войсковых колонн на марше, отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах.

В ходе полетов на предельно малых высотах экипажи скрытно обходили средства ПВО условного противника, используя особенности рельефа местности, заявили в ЮВО.