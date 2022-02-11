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Экипажи истребителей Су-34 в Ростовской области провели учение в нижнем слое стратосферы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного полка Южного военного округа в Ростовской области в ходе летно-тактического учения провели воздушные бои с условным противником в нижнем слое стратосферы, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа на высоте более 12 км с отработкой элементов завоевания превосходства в воздухе. При наборе сверхзвуковой скорости летчики отработали перехват и уничтожение условного противника. Экипажи самолетов действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали маневры по уходу от средств противовоздушной обороны "противника" на предельно малых высотах, выполняя элементы на высоте около 100 м.

В учениях было задействовано около 10 самолетов Су-34. Экипажи совершили тренировочные полёты одиночно, в составе пар и звеньев.

Южный военный округ Ростовская область

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