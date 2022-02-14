Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Камчатке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,5 на территории Мильковского района Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его очаг залегал на глубине 198 км. Эпицентр находился в 94 км от села Эссо.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что подземные толчки в населенных пунктах не ощущались.

"Жертв и разрушений в результате землетрясения нет", - добавили в МЧС.