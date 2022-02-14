В РФ приостановили обсуждение проекта о традиционных ценностях

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ приостановило обсуждение проекта "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", поскольку и в обществе, и профессиональной среде по поводу данного документа прозвучало много критических замечаний.

"Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" в действующей редакции. Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков", - сообщает в понедельник пресс-служба министерства.

В Минкультуры отметили, что проект указа прошел обсуждения на двух площадках с участием экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей и получил поддержку.

"Вместе с тем, в обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа стратегического планирования на сегодняшний день очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - добавили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что проект Основ был разработан Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва во взаимодействии с экспертами.

В ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, к тексту документа поступило 1 479 отзывов. В целом "за" документ проголосовало 100 760 пользователей портала, а "против" - 78 928, уточнили в ведомстве.

О завершении работы над проектом обновленных Основ государственной культурной политики РФ стало известно в начале декабря 2021 года. Разработчиком документа стал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Л ихачева. В конце декабря документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Критику в адрес документа высказали в Союзе театральных деятелей РФ, а также представители театрального сообщества, в том числе председатель СТД Александр Калягин, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский. Калягин раскритиковал предложения, которые хотят внести в Основы, в частности, меры контроля культуры. Также против документа выступили представители киноиндустрии.