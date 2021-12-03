Важность традиционных ценностей отразят в Основах государственной культурной политики РФ

В документ включено понятие "культурный суверенитет", среди задач - защита от внешнего вмешательства в культуру

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Подготовлен проект обновленных Основ государственной культурной политики РФ, в документ предлагается включить определение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и определить, что культурная политика призвана обеспечить сохранение общероссийской культурной идентичности для сплочения общества и государственного суверенитета.

Проект новых Основ государственной культурной политики РФ (ОГКП) есть в распоряжении "Интерфакса". Разработчиком обновленного документа стал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость корректировки текста ОГКП обусловлена "изменениями, произошедшими внутри страны и на международной арене в 2014-2021 годах". Предлагаемая новая редакция ОГКП, как отмечается, обеспечивает "соответствие данного документа Конституции РФ и актуальным нормативно-правовым актам, определяющим текущую ситуацию, цели и задачи внутренней и внешней политики". Также изменения вносятся в соответствии с утвержденной Стратегией национальной безопасности РФ (СНБ).

Важность традиционных ценностей и угроза их разрушения недружественными странами

Изменения затронут весь текст Основ государственной культурной политики. Так, в преамбуле предлагается уточнить, что государственная культурная политика призвана обеспечить "сохранение общероссийской культурной идентичности как основы единства и сплоченности российского общества, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны", и включить понятие "общероссийская идентичность", определённое в Стратегии национальной безопасности.

В ОГКП предлагается внести определение "традиционные российские духовно-нравственные ценности", так как, как уточняется в пояснительной записке к проекту, "оценка текущей ситуации в мире, данная в СНБ, указывает на угрозу разрушения традиционных ценностей, в том числе в результате целенаправленной политики ряда государств, транснациональных корпораций, экстремистских и иных организаций (...); растёт осознание необходимости защиты традиционных ценностей". Также в Основах предлагается отнести к наиболее опасным для будущего России проявлениям гуманитарного кризиса "размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

В принципах государственной культурной политики в новом варианте ОГКП предлагается уточнить, что ими являются также: "защита традиционных семейных ценностей и института брака как союза мужчины и женщины; защита культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ, сохранение этнокультурного и языкового многообразия". Также принципом культурной политики стали дети "как важнейший приоритет государственной культурной политики".

Кроме того, в документе предлагается указать на деятельность ряда недружественных государств, а также транснациональных корпораций, иностранных неправительственных, экстремистских и террористических организаций, направленную на подрыв культурного суверенитета России, на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и внести понятие "культурный суверенитет", а также "приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей при осуществлении государственной поддержки в сфере культуры".

Новые задачи государственной культурной политики

Изменения вносятся и в задачи государственной культурной политики. В частности, в задачи в области осуществления всех видов культурной деятельности предлагается добавить пункт про формирование государственного заказа на создание произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также контроль качества выполнения этого государственного заказа.

В задачи в области расширения и поддержки международных культурных и гуманитарных связей предлагают включить создание условий для популяризации российской культуры и науки за рубежом и "принятие мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия".

В задачи в области формирования информационной среды, благоприятной для становления личности, в свою очередь, предлагается включить формирование безопасной информационной среды "на основе популяризации информационных ресурсов, способствующих распространению достоверной информации и популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Новой задачей в области русского языка, языков народов РФ станет защита и поддержка языка, включая обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики). Новой задачей государственной культурной политики в области сохранения культурного наследия станет поддержка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание.

Также предлагается включить необходимость доступности детской литературы, сохранение национальных методов воспитания детей в области искусств, в том числе в форме охраны и поддержки уникальной трехступенчатой системы образования в области музыкального, театрального, художественного и циркового искусства.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов подготовка новой редакции "Основ государственной культурной политики" обсуждалась на заседании совета. "У нас на заседании был представлен этот проект, откорректированный, обновленный (...) Общественный совет одобрил изменения, которые предлагает разработчик", - сказал Лермонтов, добавив, что обсуждение изменений планируется провести на разных площадках, в том числе в Общественной палате РФ.

Основы государственной культурной политики были утверждены указом президента РФ в 2014 году. Документ определяет главные направления государственной культурной политики. Основы представляют собой базовый документ для разработки и совершенствования законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих процессы культурного развития в России, а также государственных и муниципальных программ.