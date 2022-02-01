Калягин выступил против изменения Основ культурной политики РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Глава Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин раскритиковал предложения, которые хотят внести в Основы государственной культурной политики России, в частности, меры контроля культуры.

Как сообщил Калягин, слова которого приводятся на сайте СТД РФ, предложения по корректировке Основ государственной культурной политики России были рассмотрены на заседании секретариата союза.

"Мои коллеги были единодушны: те положения, которые в этом документе уже существуют, в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей и дополнительного усиления вовсе не требуют. И вдруг, буквально, ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами (кстати, хорошо бы знать их) прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) - невозможна без установления дополнительного контроля", - сообщил Калягин.

По его словам, "как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно".

Все это, по мнению Калягина, будет мешать развитию культуры, а меры контроля будут мешать проведению творческих экспериментов.

"Искусство есть отражение жизни, с ее недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?" - подчеркнул Калягин.

Также глава СТД РФ отметил, что совершенно не ясно, каким образом будут соотноситься действующие Основы государственной культурной политики и предлагаемый документ, так как оба предполагают наличие координационного органа.

По его мнению, лучше разработать Стратегию по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, "и тогда не понадобятся ни новый координационный орган идеологического контроля, ни новые его полномочия, министерство культуры с ними вполне справляется (и хорошо справляется)".

О том, что подготовлен проект обновленных Основ государственной культурной политики РФ, стало известно в начале декабря 2021 года. Разработчиком документа стал Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.