Замглавы управления автодорог Тамбовской области убит в подъезде дома

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик погиб в результате совершенного на него нападения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Нападение на чиновника было совершено утром в понедельник в подъезде дома, где он проживал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщило СУ СКР по региону, не уточнив подробностей произошедшего, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи.