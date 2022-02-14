Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве чиновника в Тамбове

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту убийства заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, утром в понедельник в Тамбове в подъезде многоквартирного дома на лестничной площадке было обнаружено тело 56-летнего заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика с ножевыми ранениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие отрабатывает различные версии о мотивах совершенного преступления, в том числе о том, что убийство могло быть связано с его служебной деятельностью.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Полшакову А.Н. представить доклад о проводимом комплексе следственных действий и оперативных мероприятий, а также поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Вакульчик ранее руководил компанией "Тамбовтранс", которая занимается пассажирскими перевозками в Тамбове. В последнее время занимал пост заместителя начальника управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.