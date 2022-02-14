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В НМИЦ имени Рогачева сообщили, что дети с онкологией не пострадали из-за пандемии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Дети с онкологическими заболеваниями в России не пострадали в условиях пандемии коронавируса, врачи стараются оказывать им своевременную медицинскую помощь, заявила генеральный директор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Галина Новичкова.

"Я бы хотела сказать про то, что COVID-19 у нас и как все в стране. Дети, больные онкологическими заболеваниями, не пострадали. Врачи так же, как в нашем центре, так и во всей стране, стараются работать так, чтобы дети получили своевременно всю необходимую терапию", - сказала Новичкова на пресс-конференции в понедельник.

Она отметила, что за прошлый год было сделано примерно на сто трансплантаций костного мозга больше, чем в 2020 году. Новичкова заявила, что в стране открылись два центра, которые начали проводить трансплантацию костного мозга - это Морозовская детская городская клиническая больница (она выходит на свою полную загруженность, у них было сделано больше 80 трансплантаций) и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Гендиректор сообщила, что в центре Рогачева за прошлый год было сделано более двухсот трансплантаций. Также в центре проводилось много других сложных операций. По ее словам, за 2020 год число госпитализированных детей уменьшилось на 10%. Новичкова отметила, что это небольшой показатель.

Она добавила, что дети не пострадали из-за пандемии коронавируса, в том числе, из-за того, что телемедицинские технологии играют позитивную роль. Они позволяют обеспечить дистанционное взаимодействие медицинских работников между собой, с пациентами или их представителями.

"Что касается работы нашего центра, проблема сейчас серьезная с тем, что дети приезжают (в центр) и зачастую не знают, что они инфицированы (коронавирусом). Здесь мы как эквилибристы лавируем, очень сложно работать. Всех на входе проверяем, даже тех, у кого нет симптомов и ПЦР-тест был отрицательный. Мы их стараемся изолировать или они домой уезжают. Если нет возможности, мы стараемся их куда-то пристроить, чтобы начать терапию. Но справляемся", - отметила гендиректор центра.

Она отметила, что центр постоянно развивается. "Это не только самые сложные пациенты, это еще и большое количество инноваций, большое количество научных проектов", - сказала Новичкова.

Галина Новичкова

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