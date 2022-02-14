Врачи объяснили, что из-за пандемии задерживается терапия онкологии у детей

Из-за задержек у пациентов повышается резистентность к лечению

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Распространение штамма коронавируса "омикрон" среди детей с онкологическими заболеваниями вынуждает врачей смещать сроки проведения для них противоопухолевой терапии, а это чревато негативными последствиями для пациента.

Об этом журналистам сказала главный внештатный детский специалист-онколог комитета по здравоохранению Петербурга, заведующая детским онкологическим отделением НМИЦ онкологии имени Петрова Светлана Кулева.

По ее словам, ребенок с онкологией должен получать химиотерапию вовремя, а если он заражен коронавирусом, лечение приходится откладывать, а это всегда чревато развитием резистентности.

"Кроме того, сейчас участилось количество детей, больных новой коронавирусной инфекцией, в частности, штаммом "омикрон". Как правило, эти дети очень длительно выделяют сам вирус - ПЦР-положительны они на протяжении нескольких недель. Что также, конечно же, чревато несоблюдением регламента лечения", - сказала Кулева.

Главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Северо-Западного федерального округа, заведующая отделением трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой Татьяна Быкова сообщила, что из-за COVID-19 врачи могут откладывать трансплантацию - так как заражены могут быть не только дети-пациенты, но и доноры.

При этом в НИИ не фиксировали случаи смерти детей непосредственно от коронавирусной инфекции.

"Есть пациенты, которые погибают от прогрессии заболевания, и у них имеется сопутствующий диагноз - коронавирусная инфекция", - добавила Быкова.

Кулева сообщила, что в клинику Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, которую она курирует, стали чаще класть детей с COVID-19, при этом у детей после трансплантации стволовых клеток проявляются симптомы заболевания.

"Как правило, к сожалению, подхватив эту инфекцию, (ребенок не может) продолжить специфическое противоопухолевое лечение, и, действительно, смерть в основном связана с прогрессированием злокачественного процесса", - сказала Кулева.

По ее словам, в год в Петербурге выявляют около 150-180 детей с онкологией, эта цифра стабильна на протяжении нескольких десятилетий. Количество детей, болеющих онкологией в Петербурге на текущий момент, она не уточнила. Обычно речь идет о лейкозах, лимфомах, опухолях центральной нервной системы и других.

"Рак мы практически не видим - это казуистические случаи, я имею в виду рак легких, рак матки, то, что в 88% случаев встречается у взрослых", - добавила Кулева.

В России в год выявляют около 3,5-4 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями, уточнила она.

Гендиректор НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Галина Новичкова в этот же день заявила, что в условиях пандемии дети с онкозаболеваниями не пострадали и врачи "во всей стране стараются работать так, чтобы дети получили своевременно всю необходимую терапию".