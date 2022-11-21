Суд в Екатеринбурге смягчил приговор организатору группы хакеров Lurk Козловскому

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, немного смягчил приговор первой инстанции по делу так называемой группы хакеров Lurk, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, 19 человек, в том числе организатор группы Константин Козловский, освобождены от наказания по ст.272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) в связи с истечением срока давности.

"Окончательно Козловскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет и 4 месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год", - говорится в пресс-релизе.

Адвокат Козловского Федор Акчермышев сообщил "Интерфаксу", что обжалует данное решение в кассационной инстанции.

14 февраля 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 21 из 22 фигурантов данного дела (один из них находится в розыске). Подсудимым назначили от 5 до 14 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима, но единственная в группе женщина получила отсрочку исполнения приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Самый большой срок - 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима - был назначен организатору группы Козловскому. Свою вину он не признал.

Суд установил, что в 2015-2016 годах группа, создав и распространив вредоносную программу, получила доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. В результате было похищено более 1,2 млрд рублей.

Большая часть осужденных уже отбыла назначенный судом срок наказания, им зачли срок пребывания под стражей во время расследования дела. Под стражей остаются только пять человек, в том числе Козловский, сообщал агентству адвокат Акчермышев.