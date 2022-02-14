Возбуждено уголовное дело после массовой голодовки заключенных в ульяновской колонии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела проверят доводы осужденных колонии №10 (Димитровград, Ульяновская область) о превышении полномочий сотрудниками учреждения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) для проверки всех доводов осужденных следственным путем, а не из-за конкретных фактов", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Вместе с тем в телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net появился скриншот постановления о возбуждении уголовного дела от 11 февраля, в котором сообщается, что 15 осужденных подали заявления "о применении в отношении них насилия со стороны сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН по Ульяновской области".

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН сообщалось, что 38 заключенных ульяновской исправительной колонии №10 5 февраля отказались от приема пищи. Таким образом они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысков. Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений.

Затем число голодающих выросло до 54. Голодовка была прекращена к вечеру 10 февраля.

В колонии побывали уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, члены региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры.

В частности, омбудсмен принял обращения от осужденных и направил их в СКР и прокуратуру "для процессуальной оценки действий должностных лиц из числа сотрудников ФСИН".

Также сообщалось, что 6 февраля объявляли голодовку 30 осужденных в другой ульяновской колонии строгого режима, ИК-9. Спустя несколько дней все они также начали принимать пищу.

Кроме того, сотрудники колонии установили организатора группового отказа от приема пищи в ИК-9: им оказался осужденный за разбой и сексуальное насилие. По данным ФСИН, он, угрожая другим осужденным, "склонил их к объявлению голодовки и написанию соответствующих заявлений".

Материал в отношении осужденного направлен в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела по ч.1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).