Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Возбуждено уголовное дело после массовой голодовки заключенных в ульяновской колонии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела проверят доводы осужденных колонии №10 (Димитровград, Ульяновская область) о превышении полномочий сотрудниками учреждения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения) для проверки всех доводов осужденных следственным путем, а не из-за конкретных фактов", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Вместе с тем в телеграм-канале правозащитного проекта Gulagu.net появился скриншот постановления о возбуждении уголовного дела от 11 февраля, в котором сообщается, что 15 осужденных подали заявления "о применении в отношении них насилия со стороны сотрудников ФКУ ИК-10 УФСИН по Ульяновской области".

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН сообщалось, что 38 заключенных ульяновской исправительной колонии №10 5 февраля отказались от приема пищи. Таким образом они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысков. Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений.

Затем число голодающих выросло до 54. Голодовка была прекращена к вечеру 10 февраля.

В колонии побывали уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, члены региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры.

В частности, омбудсмен принял обращения от осужденных и направил их в СКР и прокуратуру "для процессуальной оценки действий должностных лиц из числа сотрудников ФСИН".

Также сообщалось, что 6 февраля объявляли голодовку 30 осужденных в другой ульяновской колонии строгого режима, ИК-9. Спустя несколько дней все они также начали принимать пищу.

Кроме того, сотрудники колонии установили организатора группового отказа от приема пищи в ИК-9: им оказался осужденный за разбой и сексуальное насилие. По данным ФСИН, он, угрожая другим осужденным, "склонил их к объявлению голодовки и написанию соответствующих заявлений".

Материал в отношении осужденного направлен в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела по ч.1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Ульяновская область ФСИН

Новости по теме

Новости

Дума 15 февраля рассмотрит два проекта документов о признании ДНР и ЛНР

Флот РФ трижды применял спецдействия для выдворения иностранной подлодки у Курил

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Лавров сообщил о готовности ответа Штатам и НАТО по гарантиям безопасности

Жене Ильдара Дадина аннулировали разрешение проживать в России

В Госдуму внесли проект постановления по признанию ДНР и ЛНР

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Платить за проезд роботу: как придумывают правила для беспилотного авто в России и мире

Законопроект о похоронном деле предусматривает наказание за навязывание услуг

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Фигуранты дела хакерской группы Lurk получили от 5 до 14 лет лишения свободы

Источник сообщил, что в Думе готовят два проекта постановления о признании ДНР/ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });