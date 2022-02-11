Заключенные в ульяновской ИК-10 прекратили голодовку

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Голодовка в ульяновской исправительной колонии строгого режима N 10 прекращена, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

"На сегодняшний день все осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии №10 УФСИН России по Ульяновской области (колония строгого режима), написали заявления в адрес администрации учреждения с отказом от голодовки и принимают пищу согласно распорядку дня", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН сообщалось, что 38 заключенных ульяновской исправительной колонии N10 отказались от приема пищи 5 февраля.

Таким образом они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысков. Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений.

Затем число голодающих выросло до 54, а к четвергу уменьшилось до четырех.

В колонии побывали уполномоченный по правам человека в Ульяновской области, члены региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры.

В частности, омбудсмен принял обращения от осужденных и направил их в СКР и прокуратуру "для процессуальной оценки действий должностных лиц из числа сотрудников ФСИН".

Также сообщалось, что 6 февраля объявляли голодовку 30 осужденных в другой ульяновской колонии строгого режима, ИК-9. Спустя несколько дней все они также начали принимать пищу.

Кроме того, сотрудники колонии установили организатора группового отказа от приема пищи: им оказался осужденный за разбой и сексуальное насилие.

По данным ФСИН, он, угрожая другим осужденным, "склонил их к объявлению голодовки и написанию соответствующих заявлений".

Материал в отношении него направлен в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела по ст. 321 ч.1 УК РФ УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).