Правозащитники посетили ульяновскую колонию, где голодают осужденные

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков, члены региональной общественной наблюдательной комиссии и представитель прокуратуры в понедельник посетили исправительную колонию N10, где несколько десятков заключенных отказались от приема пищи.

Пресс-служба УФСИН по Ульяновской области сообщила, что общественники посетили отряд строгих условий отбывания наказания, штрафной изолятор, помещения камерного типа и единое помещение камерного типа.

"Омбудсмен и представители ОНК провели прием осужденных, отказавшихся от приема пищи, по их жалобам и обращениям дали разъяснения на поставленные вопросы. Данные обращения и заявления взяты уполномоченным по правам человека Сергеем Люльковым на контроль", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального УФСИН "Интерфаксу" уточнили, что, по данным на утро понедельника, в колонии насчитывалось 54 объявивших голодовку осужденных, однако к вечеру часть из них возобновила прием пищи.

Ранее со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН сообщалось, что 38 заключенных ульяновской исправительной колонии N10 (ИК-10) строгого режима в субботу отказались от приема пищи. Таким образом они выражали протест против режимных требований, соблюдения правил внутреннего распорядка, проведения обысковых мероприятий. Данные осужденные отбывают наказание за совершение различных тяжких и особо тяжких преступлений. Они находятся под постоянным контролем медиков, состояние их здоровья удовлетворительное.

Также до объявления голодовки осужденные, являющиеся злостными нарушителями порядка отбывания наказания, умышленно повредили имущество в камерах.