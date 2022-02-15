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В Петербурге кафе и кинотеатрам с 21 февраля разрешат работать до двух ночи

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Рестораны, кафе, концертные залы, катки и объекты досуга с 21 февраля смогут работать до двух часов ночи, сообщили во вторник в пресс-службе администрации губернатора со ссылкой изменения в постановление городского правительства №121, которые подписал глава города Александр Беглов.

"В соответствии с постановлением также продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", - говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что по-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре и клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи, уточнили в пресс-службе.

Прежний порядок предусматривал работу точек общепита до 23 часов.

Кроме того, граждане, которые получили сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к коронавирусу, смогут посещать музеи, выставки, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и другие объекты досуга, бассейны и фитнес-центры, любые магазины, пансионаты, санатории и дома отдыха, рестораны и кафе, торжественные регистрации брака и рождения, а также любые спортивные, культурные, зрелищные и прочие мероприятия.

Хроника коронавируса. Февраль.

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