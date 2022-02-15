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Об отсутствии сбережений в своих семьях заявили 63% россиян

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (63%) сообщили, что в их семьях нет сбережений и накоплений, среди сограждан 45-59 лет эта доля составляет 72%, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс" во вторник.

В свою очередь, более трети россиян (36%) сообщают, что в их семьях имеются сбережения, и подавляющее большинство таких сограждан (86%) принимают решение о сумме, которую следует отложить, в зависимости от ситуации, отмечают социологи.

В РоссииОпрос показал, что более 40% россиян не имеют сбереженийЧитать подробнее

Согласно результатам исследования, 8% из тех, кто располагает накоплениями, пополняют свои сбережения в том размере, который был запланирован, а 6% сограждан, располагающих личной финансовой "подушкой безопасности", затрудняются сказать, как формируют свои накопления.

По данным ВЦИОМ, 43% сограждан, имеющих накопления, регулярно пополняют свой запас - раз в месяц или ежеквартально, более половины россиян, обладающих таким резервом (54%) пополняют его ситуативно, как только появляются деньги.

Что касается траты своих сбережений теми, кто таковыми располагал, за последний год 6% таких респондентов полностью истратили свои накопления, каждый пятый (20%) израсходовал большую их часть, каждый третий (34%) - меньшую и 37% россиян, обладающих личным финансовым резервом, ничего не брали из своей "кубышки", показывает исследование.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 25 января 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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