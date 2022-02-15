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В Баренцевом море 20 кораблей и судов Северного флота начали учения

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Учения с участием 20 кораблей и судов Северного флота стартовали в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

В рамках учения надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования и совершили переход в назначенные районы.

"Всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили в пресс-службе.

"В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения", - добавили в пресс-службе.

По ее данным, кораблями будут выполняться "стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы".

Кроме этого, в рамках учения планируется отработать "мероприятия по проверке отсутствия слежения и поиску иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней".

В сообщении отмечается, что надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок "вышли из пунктов постоянного базирования и совершили переход в назначенные районы".

Как сообщалось ранее, НАТО планирует в начале марта провести крупнейшие в современной истории учения в пределах Северного полярного круга.

По данным миссии США при альянсе, в учениях примут участие 35 тыс. солдат из 28 государств, в них также будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.

Баренцево море ВМФ РФ Северный флот

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