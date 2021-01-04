Губернатор Забайкалья заразился коронавирусом

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Коронавирус подтвердился у губернатора Забайкальского края Александра Осипова, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направлен на лечение в моностационар первой городской клинической больницы Читы. Состояние руководителя региона оценивается как средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Осипов почувствовал недомогание "на новогодних праздниках", а после получения положительного результата на COVID-19 ушел на самоизоляцию, но позже, по настоянию врачей был госпитализирован.

"Глава региона остается на связи с коллегами, в том числе и по решению важных рабочих вопросов. На время лечения губернатора исполнять его обязанности временно назначен первый заместитель председателя правительства края Андрей Кефер", - сообщает пресс-служба.