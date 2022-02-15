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Полиция сократила комику Мирзализаде срок нежелательности пребывания в РФ

Полиция сократила комику Мирзализаде срок нежелательности пребывания в РФ
Комик Идрак Мирзализаде в Таганском суде
Фото: Пресс-служба Таганского суда/АГН "Москва"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - МВД России сократило срок нежелательности пребывания в стране стендап-комика, гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет.

"МВД России сократило срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде с пожизненного до 14 лет. Фактически пребывание (проживание) в России Мирзализаде И.К.о. признается нежелательным до 27 августа 2035 года", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин во вторник. Он отметил, что решение ведомства будет обжаловано.

Как сообщалось, 30 августа МВД России решило признать пожизненно нежелательным пребывание стендап-комика в России. Ведомство посчитало, что "в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство".

В августе Таганский суд Москвы арестовал комика на десять суток по делу о разжигании межнациональной вражды (20.3.1 КоАП).
Поводом стала публикация в интернете мартовского выступления Мирзализаде с шуткой о русских. В суде он вину не признал, возражая, что высмеивал бытовой национализм.

В выступлении он "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности", говорила ранее "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

После освобождения Мирзализаде извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка. 13 августа российские комики записали видеообращение в его поддержку и заявили, что за шутки преследовать нельзя.

МВД России Идрак Мирзализаде

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