Комик Идрак Мирзализаде признан пожизненно нежелательным для России

Стендап-комик Идрак Мирзализаде в Таганском суде Фото: Пресс-служба Таганского суда/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - МВД России решило признать пожизненно нежелательным пребывание в стране стендап-комика, гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде. Это решение принято в соответствии с частью 4 статьи 25.10 Федерального закона "О порядке выезда и въезда в РФ". Артиста скоро уведомят об этом решении, пообещали в министерстве.

"В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. В связи с этим его нахождение на территории Российской Федерации признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", - говорится в пресс-релизе.

В МВД назвали недопустимыми высказывания, "направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи".

Ведомство напомнило, что гражданин Белоруссии Идрак Кахин оглы Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте 2021 года получил здесь вид на жительство.

В августе Таганский суд Москвы арестовал стендапера на десять суток по делу о разжигании межнациональной вражды (20.3.1 КоАП).

Поводом стала публикация в интернете мартовского выступления Мирзализаде с шуткой о русских. В суде он вину не признал, возражая, что высмеивал бытовой национализм.

В выступлении он "публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности", говорила ранее "Интерфаксу" представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

После освобождения Мирзализаде извинился перед всеми, кого могла задеть его шутка. 13 августа российские комики записали видеообращение в его поддержку и заявили, что за шутки преследовать нельзя.