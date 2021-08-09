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Стендап-комик Мирзализаде арестован на 10 суток за разжигание вражды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы назначил административный арест на 10 суток стендаперу Идраку Мирзализаде по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

Решение вынесено по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Она отметила, что "в ходе прокурорской проверки установлено, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности".

"Видеозапись данных высказываний была размещена в интернете в одной из социальных сетей в открытом доступе для неопределенного круга лиц", - добавила Нефедова.

Сам стендап-комик вину не признал.

Идрак Мирзализаде

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