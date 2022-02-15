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В "Векторе" назвали эффективность "ЭпиВакКороны" против "омикрона" и "дельты" сопоставимой

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" эффективна против "омикрона", защита после вакцинации против этого штамма сопоставима с защитой от "дельты", сообщили "Интерфаксу" в ГНЦ "Вектор", который разработал вакцину.

"Анализ мутаций, характерных для новых вариантов коронавируса, показал, что они не затронули участки, которые важны для эффективного действия вакцины "ЭпиВакКорона". Фрагменты вирусного белка S, выбранные для включения в состав вакцины "ЭпиВакКорона", являются консервативными, то есть практически не подвержены мутациям", - сообщили в "Векторе" после получения предварительных результатов изучения "омикрон"-штамма.

Кроме того, как уточнили в центре, "постановка реакции нейтрализации с сыворотками крови вакцинированных людей показала, что защита, обеспечиваемая вакциной "ЭпиВакКорона" в отношении варианта "омикрон", сопоставима с таковой для варианта "дельта".

Также в "Векторе" изучили влияние "омикрон"-штамма на легкие. "В экспериментах по изучению тяжести поражений тканей легких с использованием сирийских хомяков, у которых заболевание протекает во многом так же, как и у людей, было установлено, что патологические изменения носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом "дельта". Кроме того, легкие привитых вакциной "ЭпиВакКорона" хомяков были защищены от размножения "омикрона": вирусная нагрузка в легких была снижена в восемь тысяч раз", - уточнили в сообщении.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года. Препарат производится на трех площадках: на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "Герофарм". Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели.

ЭпиВакКорона коронавирус

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