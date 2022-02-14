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Центр "Вектор" сообщил об отправке за границу миллиона доз "ЭпиВакКороны"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Производители вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" произвели отправку 1 млн доз препарата за границу.

"К настоящему моменту произведена отгрузка одного миллиона доз", - сообщили "Интерфаксу" в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, отвечая на вопрос, когда начнутся поставки вакцины за рубеж в рамках подписанных контрактов.

В центре отказались назвать страны, с которыми заключены контракты на поставку вакцины, заявив, что данная информация не подлежит разглашению.

1 февраля в "Векторе" сообщили о том, что производители "ЭпиВакКороны" заключили с иностранными компаниями соглашения и контракты на поставку более 50 млн доз за рубеж. В июне 2021 года гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что экспортные поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" за рубеж могут начаться осенью и препарат будет поставляться в Бразилию и Венесуэлу.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в октябре 2020 года, и с прошлого года используется для массовой вакцинации населения от COVID-19. Препарат производится на трех площадках: на базе научного центра "Вектор" Роспотребнадзора, АО "Вектор-БиАльгам" и ООО "Герофарм". Вакцина двухкомпонентная, вводится с интервалом в три недели.

ЭпиВакКорона Вектор Роспотребнадзор коронавирус

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