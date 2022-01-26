Создатели "ЭпиВакКороны" возразили против вывода о ее отрицательной эффективности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора считают преждевременными выводы петербургских ученых об отрицательной эффективности созданной в этом центре вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом "Интерфаксу" заявил представитель центра.

Он допустил, что такие результаты исследования могут быть связаны с недостаточным объемом выборки, а также с тем, что "ЭпиВакКорону" обычно выбирают пожилые люди и те, у кого хронические заболевания, поскольку стараются минимизировать побочные эффекты.

Исследование вакцин в Петербурге

О том, что эффективность "ЭпиВакКороны" оказалась отрицательной - минус 40%, сообщили сотрудники Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге по итогам первого сравнительного исследования эффективности всех российских вакцин на предмет защиты от штамма коронавируса "дельта". Как пишет "Коммерсантъ", при этом эффективность "Спутника V" составила 58%, "Спутника Лайт" — 50%, "КовиВака" — 38%.

В исследование вошли две выборки. В одну вошли 1198 человек с симптомами COVID-19 и подтвержденным диагнозом, попавшие с 6 по 14 октября 2021 года на КТ в частный Мединститут имени Березина. Во второй были 2247 петербуржцев, в том числе полностью привитых, которых в те же дни октября опрашивали на наличие антител к коронавирусу, среди них было 28 человек, вакцинированных "ЭпиВакКороной".

Один из авторов исследования Антон Барчук подчеркивал, что отслеживать непривитых, переболевших без симптомов, было невозможно, поэтому все расчетные показатели "немного смещены в сторону занижения эффективности", то есть реальная эффективность вакцин выше, чем показали выводы исследования. Отрицательная эффективность "ЭпиВакКороны", по его словам, означает. что риск болезни среди привившихся этим препаратом оказался выше, чем для непривитых.

Ответ Центра "Вектор"

"Представленные в препринте результаты не обеспечивают необходимой статистической значимости для того, чтобы делать выводы не только об эффективности вакцинации "ЭпиВакКороной", но и другими вакцинами", - сообщили "Интерфаксу" в "Векторе".

Там указали, что авторы ссылаются на методику расчета ВОЗ, в которой указан объем выборки, необходимый для получения статистически значимых результатов. Так, для ожидаемой эффективности вакцинации в 50%, при условии, что провакцинировано 20% популяции, ВОЗ рекомендует выборку, составляющую 1594 человека. "При этом для расчетов по "ЭпиВакКороне" использовали результаты по выборке из 17 человек, что соответствует охвату вакцинации в 1,4%", - отметили в центре.

Таблицы в препринте показывают, что эффективность "ЭпиВакКороны" статистически значимо не отличается от показателя у "КовиВака" и "Спутника Лайт", считают в НИЦ.

В научном центре уточнили, что в рекомендациях ВОЗ не приведен минимально допустимый охват вакцинацией. "В этой ситуации особенно важным становится подход к скрининговому методу с предварительным расчетом размера выборки. Для расчета размера выборки в скрининговом методе оценки эффективности "ЭпиВакКороны" есть общепринятые формулы. Расчет размера выборки и его обоснование не приведены. Таким образом, потенциальная ошибка может заключаться в крайне низкой мощности исследования ввиду малого охвата населения вакцинацией в отсутствие при этом обоснования размера выборки", - сообщили создатели вакцины.

Кроме того, как отметили в "Векторе", к ошибочному результату могло привести то, что вакцинацию "ЭпиВакКороной" прошли морбидные (более болезненные) пациенты, с повышенным риском по возрасту или по наличию хронических заболеваний. Это, как отметили специалисты, подтверждается приведенными в препринте цифрами: при учете возраста участников средний показатель эффективности для вакцины центра "Вектор" увеличивается более чем в 2 раза, тогда как для "КовиВак" и "Спутник Лайт" этот показатель остается неизменным.

"То есть действительно для исследования эффективности "ЭпиВакКороны" выбирали более пожилых людей. На данный момент риски приведенных потенциальных критических ошибок не позволяют опереться на полученные результаты оценки "ЭпиВакКороны"", - подчеркнули в сообщении.