Туроператоры опровергли снижение спроса на отдых в Таиланде из-за тестов на COVID

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские туристы активно покупают туры в Таиланд, продажи направления растут, несмотря на сложные правила въезда, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

Газета "Коммерсантъ" во вторник сообщила, что турагентства отговаривают своих клиентов от поездок в Таиланд из-за большого числа позитивных результатов ПЦР-тестов на коронавирус, которые берут у российских туристов по прибытии в страну. Число россиян, чьи тесты оказались положительными, в первой декаде февраля достигло почти 20% от общего числа въехавших в Таиланд.

"Мы работаем только с агентской аудиторией, и продажи Таиланда стабильно растут. Здесь возникло какое-то недопонимание", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе туроператора "ПАКС".

Как считают в TUI Россия, возможно, речь шла о какой-то частной ситуации с конкретным агентством.

"Спрос на туры в Таиланд растет, бронирования идут и на февраль, и на март - это традиционно пиковый сезон для направления. Россияне любят отдыхать на тайских курортах и направление очень востребованное, несмотря на ряд серьезных требований для въезда и пребывания в стране", - отметили в компании.

Российские туристы, привитые "Спутником V", могут приезжать без карантина в рамках программы "Песочница Пхукета" на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби, в провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг). Также можно посетить все провинции королевства по программе Test&Go.

Обе программы подразумевают наличие сертификата вакцинации, ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Сразу по прибытии в аэропорту у туристов берут еще один ПЦР-тест, до получения его результатов нужно оставаться в своем номере отеля.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россиянам удобнее использовать для въезда в Таиланд программу "Песочница Пхукета", т.к. в случае получения позитивных тестов туристам будет удобнее иметь заранее забронированный на семь ночей отель.