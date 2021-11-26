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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Таиланд с 16 декабря упрощает правила въезда для иностранных туристов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Таиланда решили с 16 декабря смягчить требования к иностранным туристам: вместо ПЦР-теста они смогут по прибытии делать экспресс-тест на антиген, а карантин для въезжающих по схеме "Песочницы" будет сокращен с 7 до 5 дней, сообщает газета The Tiger.

"Въезд в Таиланд станет немного проще и дешевле. Центр правительства по контролю за ситуацией с COVID-19 (CCSA) в пятницу объявил, что одобряет с 16 декабря замену ПЦР-теста, который путешественники должны делать по прибытии, экспресс-тестом на антиген, который делается за 15 минут. Это означает, что путешественникам не придется ждать до суток в номере отеля, чтобы начать путешествие по Таиланду", - пишет издание.

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Отмечается, что это упрощение касается туристов, въезжающих по схемам Quarantine exemption и "Песочница". Сейчас все туристы, планирующие поездку в Таиланд, обязаны бронировать номер в отеле из разрешенного списка SHA+, а по прибытии в аэропорту сдавать ПЦР-тест, после чего отправляться в отель и ждать, не выходя из номера, получения результатов теста. С 16 декабря, как сообщил на брифинге представитель МИД Таиланда, они будут уезжать из аэропорта в отель и делать там экспресс-тест на антиген. Для поездки по-прежнему нужен будет специальный транспорт, также из списка SHA+, но бронь отеля теперь будет не нужна. Для туристов, въезжающих по схеме "песочницы", также сокращается с 7 до 5 дней срок пребывания в разрешенных правительством провинциях. Теперь они могут, прибывая на Пхукет, в Сураттхани и еще несколько регионов, включенных в программу, провести там не 7, а 5 дней, после чего путешествовать по всему Таиланду.

По схеме "песочницы", которая была введена с июля 2021 года, с 1 сентября могут въезжать в Таиланд российские туристы, получившие две дозы прививки "Спутник V". С 1 ноября власти страны также разрешили въезд по упрощенной схеме test&go привитым гражданам 63 стран с высоким уровнем вакцинации населения. Они могут передвигаться по Таиланду без ограничений после теста в аэропорту. Россия в этот список не вошла.

Как сообщает газета Bangkok Post, на пресс-конференции в пятницу представитель департамента контроля за заболеваемостью сообщил, что власти рассматривают также отмену запрета на въезд в Таиланд морским и сухопутным транспортом. По его словам, все послабления стали возможны после того, как стало ясно, что доля зараженных туристов среди пребывающих по схеме test&go не превышает 0,08%. Сейчас российские туристы, привитые "Спутником V", могут приезжать без карантина в рамках программы "Песочница Пхукета" на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби. Для въезда в страну, помимо сертификата о прививке, туристам нужно оформить разрешение на въезд, для которого требуется подтверждение оплаты отеля из списка SH+ и предоплаты 2-х или 3-х тестов, в зависимости от продолжительности поездки. ПЦР-тесты стоят по $80 каждый.

Кроме того, для путешествия в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест.

Хроника 09 января 2020 года – 26 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Коронавирус МИД Таиланда

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