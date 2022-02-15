Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

Суд по новому делу Навального продолжится в колонии 21 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 21 февраля на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и оскорблении суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

"Отложить рассмотрение дела на 21 февраля в 10:00", - объявила председательствующая Маргарита Котова.

В ходе заседания Навальный просил суд отложить процесс с учетом начинающегося у него в среду в колонии длительного свидания с женой (до трех дней - ИФ). Судья пообещала оппозиционеру учесть это.

На заседании во вторник суд отклонил ходатайство защиты Навального о возврате дела прокурору и заслушал выступление гособвинителя, которая зачитала обвинительное заключение. Навальный выступил с речью о непризнании вины, а его адвокаты заявили, что преследование подзащитного незаконно, необоснованно и связано с его политической деятельностью.

Кроме того, обвинение начало представлять свои доказательства - письменные материалы уголовного дела. Так, прокурор зачитала выписки по счетам, которые, по мнению обвинения, свидетельствуют о том, что Навальный тратил выделяемые ему пожертвования на личные нужды: покупки в магазинах, сервисах, оплату такси, авиабилетов и гостиниц, в том числе за границей.

На следующем заседании ожидается допрос свидетелей.

Дело Навального по решению суда рассматривается в колонии, где оппозиционер отбывает наказание.

На процесс во вторник, по данным Мосгорсуда, было допущено 78 представителей СМИ, которые наблюдали за заседанием по трансляции в административном помещении на территории колонии. Несколько журналистов без средств связи пропустили непосредственно в зал судебного заседания.

В зал заседания также допустили супругу оппозиционера - Юлию Навальную, которая в перерывах имела возможность общаться с мужем.

Сам Навальный участвует в процессе за одним столом с адвокатами, "клетки" в зале заседаний нет.

Новое дело Навального

Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду.

Речь идет о предполагаемом хищении денежных средств, пожертвованных Навальному и его соратникам на деятельность основанных им некоммерческих организаций, в том числе "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - ИФ), а также на президентскую кампанию 2018 года.

Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн рублей.

Эпизоды о неуважении к суду связаны, как посчитало следствие, с оскорблением Навальным мировой судьи, прокурора и внука ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко во время судебного процесса по делу о клевете на Артеменко в 2021 году.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд - в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году по так называемому делу "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.

Алексей Навальный Владимирская область Покров Лефортовский суд Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

Что произошло за день: вторник, 15 февраля

Пандемия коронавируса

Туроператоры опровергли снижение спроса на отдых в Таиланде из-за тестов на COVID

Туроператоры опровергли снижение спроса на отдых в Таиланде из-за тестов на COVID

Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

Свыше 15 боевых кораблей задействовали в учениях ВМФ РФ в Средиземном море

Шольц счел суд над Навальным не отвечающим стандартам правового государства

Президент РФ заявил, что действия на границе будут зависеть от реальной обстановки

Президент РФ заявил, что Россия не хочет войны

Президент РФ заявил, что Россия не хочет войны

Путин заявил об идеях НАТО и США, которые Россия ранее предлагала и готова обсуждать

Переговоры Путина и Шольца продлились больше трех часов

Переговоры Путина и Шольца продлились больше трех часов

Апелляция утвердила назначение Meta почти 2 млрд руб. оборотного штрафа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });