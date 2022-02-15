Суд по новому делу Навального продолжится в колонии 21 февраля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы 21 февраля на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области продолжит рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и оскорблении суда в отношении оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

"Отложить рассмотрение дела на 21 февраля в 10:00", - объявила председательствующая Маргарита Котова.

В ходе заседания Навальный просил суд отложить процесс с учетом начинающегося у него в среду в колонии длительного свидания с женой (до трех дней - ИФ). Судья пообещала оппозиционеру учесть это.

На заседании во вторник суд отклонил ходатайство защиты Навального о возврате дела прокурору и заслушал выступление гособвинителя, которая зачитала обвинительное заключение. Навальный выступил с речью о непризнании вины, а его адвокаты заявили, что преследование подзащитного незаконно, необоснованно и связано с его политической деятельностью.

Кроме того, обвинение начало представлять свои доказательства - письменные материалы уголовного дела. Так, прокурор зачитала выписки по счетам, которые, по мнению обвинения, свидетельствуют о том, что Навальный тратил выделяемые ему пожертвования на личные нужды: покупки в магазинах, сервисах, оплату такси, авиабилетов и гостиниц, в том числе за границей.

На следующем заседании ожидается допрос свидетелей.

Дело Навального по решению суда рассматривается в колонии, где оппозиционер отбывает наказание.

На процесс во вторник, по данным Мосгорсуда, было допущено 78 представителей СМИ, которые наблюдали за заседанием по трансляции в административном помещении на территории колонии. Несколько журналистов без средств связи пропустили непосредственно в зал судебного заседания.

В зал заседания также допустили супругу оппозиционера - Юлию Навальную, которая в перерывах имела возможность общаться с мужем.

Сам Навальный участвует в процессе за одним столом с адвокатами, "клетки" в зале заседаний нет.

Новое дело Навального

Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду.

Речь идет о предполагаемом хищении денежных средств, пожертвованных Навальному и его соратникам на деятельность основанных им некоммерческих организаций, в том числе "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - ИФ), а также на президентскую кампанию 2018 года.

Общая сумма хищений, вменяемых Навальному, составляет почти 2,7 млн рублей.

Эпизоды о неуважении к суду связаны, как посчитало следствие, с оскорблением Навальным мировой судьи, прокурора и внука ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко во время судебного процесса по делу о клевете на Артеменко в 2021 году.

Ранее Навальный уже неоднократно попадал под суд - в частности, за растрату, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, легализацию преступных доходов и клевету.

В 2021 году Навальный также стал фигурантом уголовных дел о создании экстремистского сообщества и создании организации, посягающей на личность и права граждан.

В настоящее время оппозиционер отбывает наказание в три с половиной года лишения свободы, назначенное ему Замоскворецким судом Москвы в 2014 году по так называемому делу "Ив Роше".

В начале 2021 года - сразу после возвращения Навального из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления - изначально определенный ему как условный срок по делу "Ив Роше" был заменен на реальный по требованию ФСИН из-за неоднократного нарушения оппозиционером назначенных ему ограничений и обязательств.