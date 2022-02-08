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Суд по новому делу против Навального пройдет в колонии

Суд по новому делу против Навального пройдет в колонии
Колония ИК-2 во Владимирской области
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд начнет рассматривать новое уголовное дело политика Алексея Навального в колонии ИК-2 во Владимирской области, где он отбывает срок. Об этом сообщили в суде, эта же информация есть в карточке дела.

Ранее стало известно, что первое заседание назначено на 10:00 15 февраля.

Проведение суда в колонии серьезно затруднит право Навального на защиту, заявила адвокат политика Ольга Михайлова.

"Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить", - сказала она.

Оппозиционеру вменяют мошенничество (159 УК) и неуважение к суду (297 УК), два дела были объединены в одно производство. Он вину не признает.

Дело о мошенничестве СК возбудил в конце декабря 2020 года. Навального обвиняют в присвоении и трате на личные цели 356 млн рублей пожертвований, которые делали его сторонники в пользу созданных им организаций.

Дело о неуважении к суду было возбуждено по следам процесса, который вела мировой судья участка №321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова. Тогда Навальному уже заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше" и после этого судили за оскорбление ветерана войны Игоря Артеменко, снявшегося в рекламе поправок к Конституции. На этом процессе политик называл свое преследование политически мотивированным, заявлял отвод судье Акимовой и высказывал все, что думает о судье, прокуроре и родственниках ветерана.

Алексей Навальный Лефортовский суд Ольга Михайлова ИК-10 Владимирская область Вера Акимова

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