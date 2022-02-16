Российским холдингам могут разрешить становиться резидентами САР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские холдинги смогут приравниваться к международным холдинговым компаниям (МХК) и становиться резидентами специальных административных районов (САР) при условии отсутствия возражений со стороны властей регионов их прежней дислокации. Это произойдет, если будут приняты поправки, внесенные ко второму чтению в правительственный законопроект (№20492-8) о новом налоговом режиме для микропредприятий - Автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Сейчас резидентами САР могут стать исключительно иностранные структуры.

САР действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.

Поправки предусматривают, что резидентами САР смогут становиться российские организации, созданные до 2018 года, с неизменным с 1 января 2017 года составом контролирующих лиц. Для приобретения статуса МХК им придется заручиться согласием властей региона, в котором они зарегистрированы до "переезда". Региональные администрации смогут этому воспрепятствовать, если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет был выше 1% хотя бы один год из трех последних календарных лет.

Кроме того, поправки в Налоговый кодекс РФ вводят условия предоставления налоговых льгот для таких резидентов САР, действующих в форме публичных акционерных обществ: доля доходов от пассивной деятельности выше 90%, хотя бы одно контролирующее лицо является российским налоговым резидентом, доля расходов в России составляет более 70% от общих затрат, управление и принятие управленческих решений осуществляются в России. Кроме того, предъявляются требования к минимальной штатной численности сотрудников такой компании (их должно быть не менее 15 человек, живущих в регионе размещения САР) и площади офиса, который должен находиться на территории района (не менее 50 кв. м). При этом у компании не должно быть обособленных подразделений за пределами САР.

Также российский резидент САР должен инвестировать не менее 300 млн рублей в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры на территории района в течение трех лет с момента подачи заявки на налоговую льготу.

Сейчас налоговые льготы предусмотрены для публичных МХК, но Минфин РФ уже несколько лет ведет работу над законопроектом, предусматривающим льготные ставки и для непубличных структур-резидентов САР. На прошлой неделе стало известно о том, что Минфин РФ подготовил новую редакцию проекта, которая допускает для них возможность снижения ставки по налогу на прибыль с обычных 20% до 5%. Условия ее применения во многом перекликаются с перечисленными выше требованиями для потенциальных российских резидентов САР, которые предусматривают поправки в законопроект №20492-8.