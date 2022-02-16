Госдума позволила российским холдингам становиться резидентами САР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в среду во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий российским холдингам становиться резидентами специальных административных районов (САР) и получать статус международной холдинговой компании (МХК) при условии отсутствия возражений со стороны властей регионов их прежней дислокации. Сейчас резидентами САР могут стать исключительно иностранные структуры.

Соответствующие нормы были внесены ко второму чтению в правительственный законопроект (N20492-8) о новом налоговом режиме для микропредприятий - Автоматизированной упрощенной системе налогообложения.

Российские компании смогут стать резидентами САР при соблюдении ряда условий. Компания должна быть создана до 2018 года, а состав контролирующих ее лиц должен быть неизменным с января 2017 года. Кроме того, для приобретения статуса МХК им придется заручиться согласием властей региона, в котором они зарегистрированы до "переезда". Региональные администрации смогут этому воспрепятствовать, если вклад компании в поступления по налогу на прибыль в региональный бюджет выше 1% хотя бы в одном из трех последних календарных лет.

Также поправки в Налоговый кодекс РФ вводят условия предоставления налоговых льгот для таких резидентов САР, действующих в форме публичных акционерных обществ: доля доходов от пассивной деятельности выше 90%, хотя бы одно контролирующее лицо является российским налоговым резидентом, доля расходов в России более 70% от общих затрат, управление и принятие управленческих решений осуществляются в России. Кроме того, предъявляются требования к минимальной штатной численности сотрудников такой компании (их должно быть не менее 15 человек, живущих в регионе размещения САР) и площади офиса, который должен находиться на территории района (не менее 50 кв. м). При этом у компании не должно быть обособленных подразделений за пределами САР.

Российский резидент САР должен осуществить инвестиции не менее чем в 300 млн рублей в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры на территории района в течение трех лет с момента подачи заявки на налоговую льготу.

Сейчас налоговые льготы предусмотрены для публичных МХК, но Минфин РФ уже несколько лет ведет работу над законопроектом, предусматривающим льготные ставки и для непубличных структур - резидентов САР. На прошлой неделе стало известно о том, что Минфин РФ подготовил новую редакцию проекта, которая допускает для них возможность снижения ставки по налогу на прибыль с обычных 20% до пяти.