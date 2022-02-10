Минфин РФ хочет увязать льготы для резидентов САР с отчислениями на лечение тяжелобольных детей

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает скорректировать условия получения налоговых льгот непубличными международными холдинговыми компаниями (МХК), которые становятся резидентами российских специальных административных районов (САР), сообщил "Интерфаксу" знакомый с законопроектом источник. С одной стороны, смягчаются требования к размеру офисов, которые нужно снимать в САР ради льгот, с другой - вводятся обязательные благотворительные сборы с дивидендов и ряда других платежей на лечение тяжелобольных детей.

На безофисье и пятьдесят квадратов впору

САР действуют в России с августа 2018 года на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Сейчас насчитывается порядка семи десятков резидентов, подавляющее большинство из которых отдали предпочтение острову Октябрьский.

Изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ, направленные на повышение привлекательности САР, прежде всего за счет снижения ставки по налогу на прибыль с обычных 20% до пяти, Минфин РФ готовит больше года. Воспользоваться льготой МХК сможет при соблюдении ряда условий, одно из которых - наличие офиса определенной площади на территории САР.

По предыдущей версии законопроекта его размер должен быть не менее 100 кв. м, но зазвучали опасения, что это трудновыполнимое условие. "На Русском у нас инфраструктура в основном представлена Дальневосточным федеральным университетом и туристическо-рекреационными зонами... Бизнес-центров мирового уровня на сегодняшний момент на Русском нет... Если завтра, например, все компании, которые так или иначе переезжают на Русский, захотят офис в 100 квадратов и более, то найти помещения в принципе будет проблематично одновременно", - говорил, например, на Всероссийском налоговом форуме Торгово-промышленной палаты РФ Павел Шейка, директор департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (управляющая компания САР на территории острова Русский во Владивостоке).

Минфин, по-видимому, решил отреагировать. В новой версии законопроекта Минфин смягчил требование к площади офиса МХК: его площадь должна быть не менее 50 кв. метров, а не ста, как предполагалось изначально.

На здоровье детям

Актуализированная версия законопроекта предусматривает и новое условие для непубличных МХК, которые хотят льготы по налогу на прибыль в САР. В обмен на нее компании будут обязаны жертвовать на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями не менее 2% с выплаченных российским резидентам дивидендов, процентного дохода по долговым обязательствам любого вида, за использование объектов интеллектуальной собственности.

Отчисления должны поступать в Фонд поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями "Круг добра", который находится в введении Минздрава РФ. Этот фонд был создан указом президента РФ в январе 2021 года и пополняется, в том числе за счет повышенной (15% вместо 13-ти) ставки НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год.

В 2021 году в этот фонд могло поступить до 82,7 млрд рублей - это, как сообщал "РБК" со ссылкой на Минфин, реальные дополнительные поступления в федеральный бюджет за счет введения прогрессивной шкалы. Всего же было собрано 636 млрд рублей, их которых 553 млрд руб. ушло в региональные бюджеты, но, как подчеркивали в Минфине, эту сумму с высоких зарплат они собрали бы в любом случае, как если бы шкала НДФЛ осталась плоской.

Дополнительные бонусы и ответственность

Другие три условия для получения льготы по налогу на прибыль в законопроекте остались неизменными. Во-первых, в штате МХК в САР должно работать на менее 15 жителей региона, в том числе временно зарегистрированных. Во-вторых, доля доходов компании от пассивной деятельности должна быть более 90%. В-третьих, МХК должна осуществить инвестиции не менее чем в 300 млн рублей в строительство объектов социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры на территории САР в течение трех лет с момента подачи заявки на налоговую льготу.

Выполнение всех эти условий необходимо как для получения льготы по налогу на прибыль, так и применения пониженной ставки (10% вместо 15-ти) при обложении дивидендов. При этом если компания перестанет выполнять хотя бы одно из них, то обязана будет заплатить налог на общих основаниях с учетом набежавших пеней - с начала того налогового периода, когда они начала пользоваться льготами. Отдельно в законопроекте оговаривается солидарная ответственность МХК и получателей выплат от нее за исполнение обязанности по уплате налога по льготной ставке.

Забыть про филиалы

С самого начала, как Минфин занялся повышением привлекательности САР, в нем были положения, ориентированные на сырьевые МХК, которые реализуют проекты за пределами России по соглашениям с иностранными правительственными структурами, в том числе на условиях СРП и концессий. Для них предлагается исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы, которые получаются от участия в реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ по таким проектам.

Это правило сохраняется в актуализированной версии законопроекта, но в чуть измененной версии: если ранее говорилось о зарубежных филиалах МХК, то теперь они не упоминаются.