Клиенты ВТБ в январе пожаловались на звонки мошенников 360 тыс. раз

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в январе получил 360 тысяч обращений от клиентов из-за подозрительных звонков и зафиксировал новый сценарий телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии, говорится в сообщении банка.

В декабре 2021 года в силу вступил закон "О связи", согласно которому мобильные операторы обязаны блокировать подозрительные звонки из-за рубежа. В случае невыполнения этого требования им грозит штраф до 1 млн рублей.

"ВТБ считает, что клиенты российских банков нуждаются в дополнительной защите и призывает ввести более строгие нормативные ограничения и контроль звонков с виртуальных подменных номеров. Для более эффективной борьбы с телефонными мошенниками нужно обеспечить идентификацию конечного владельца номера, чтобы пользователь был уверен в своем собеседнике и затем при необходимости мог предъявить денежные претензии конкретному физическому или юридическому лицу", - отмечается в сообщении ВТБ.

Банк выявил новую схему телефонного мошенничества с блокировкой средств на несуществующем "едином лицевом счете в ЦБ". Злоумышленники под видом сотрудников банков обзванивают клиентов и сообщают о проведении сомнительной операции по их счетам. Лжебанкиры уверяют, что сработал алгоритм блокировки мошеннической операции, и все средства клиента заблокированы на вымышленном "едином лицевом счете в ЦБ". Воспользоваться ими нельзя, пока не будет проведена разблокировка. Тем самым собеседника пытаются успокоить и расположить к дальнейшему диалогу, чтобы узнать сведения о финансовом состоянии пользователя для последующих атак, отмечают эксперты по кибербезопасности ВТБ.

Чтобы восстановить доступ к средствам на "едином лицевом счете", "сотрудники кол-центра" предлагают клиенту направить заявку в любой из банков, где оформлены счета, вклады, кредиты, зарплатные и дополнительные карты пользователя. Основная цель мошенников в этой схеме - не получить персональные данные сразу, а аккуратно определить платежеспособность пользователя. Они задают наводящие вопросы о наименовании банков, открытых продуктах и участии в зарплатном проекте. Ненавязчиво полученная информация о финансовом состоянии клиента может быть использована в последующих мошеннических цепочках: например, при получении доступа в мобильный банк, оформлении кредита сразу в нескольких банках и выводе средств на подставные счета.

"Мошенники применяют такую схему для получения информации, которую они используют в дальнейшем для более "прицельных" атак на клиента. Вас не просят напрямую назвать остаток на счете, не задают вопросы, которые настоящий сотрудник контакт-центра действительно не станет озвучивать. Вся схема выстроена очень аккуратно, чтобы "усыпить" внимание клиента. При этом ненароком озвученная персональная информация может сработать против вас уже через некоторое время, когда вы, возможно, даже забудете о состоявшемся разговоре. Мы призываем сохранять бдительность и напоминаем, что работу с клиентами как физическими лицами ведут только коммерческие банки, никаких "единых лицевых счетов в Центральном банке" у граждан нет и быть не может, и в реальной жизни такая ситуация просто невозможна", - сказал старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, слова которого приводятся в сообщении.

Банк с апреля 2021 года запустил процесс сбора обращений клиентов по звонкам мошенников. За это время специалисты ВТБ собрали информацию более чем по 1,4 млн номеров, из которых около 800 тыс. предположительно стали подменными.

Всего за прошлый год банк отразил на треть больше мошеннических атак, чем за предыдущий - более 1,35 млн. Наиболее распространенными методами злоумышленников остаются социальная инженерия (67% от всех атак) и фишинг (29%). В 2021 году ВТБ защитил средства более 77 тыс. клиентов, в среднем по 285 тыс. рублей на каждого из них, отмечает банк. В 2020 году этот показатель был в два раза ниже.